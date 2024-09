Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán enfrentar dificultades en octubre

El Conejo, conocido por ser sensible y pacífico, se verá afectado por un torbellino de emociones en octubre. El horóscopo chino revela que enfrentarán situaciones que normalmente podrían manejar con calma, se sentirán abrumadoras y difíciles. En particular, el Conejo podría verse enfrentado a decisiones difíciles en el trabajo o en su vida amorosa. Esta tensión emocional afectará su salud mental y física si no encuentra un equilibrio.