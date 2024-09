¿Una leyenda de Atlético Tucumán y de San Martín? Roberto Santillán, el DT que ganó los títulos más importantes del fútbol provincial

Otra de las opiniones que brindó fue en el Mundial de Italia 1990 en la antesala a los cuartos de final frente a Yugoslavia. “De la gente que está, sería imprudente hacer algún cambio ahora, por ello me inclino a creer que va por el buen camino. Yo, particularmente, hubiese llevado a Ramón Díaz, pero no está. Argentina no llegó bien. No sé cuál es el motivo, no entiendo eso cuando se trabajó cuatro años, aunque creo que están los mejores. A los europeos hay que ponerles la pelota contra el piso; ellos son veloces y van bien arriba. Si no se destruye a los exquisitos, con un buen arbitraje ganamos. Argentina puede llegar a la final con Alemania, ya que los nuestros aún no despegaron. Mañana ganamos, aunque sea por medio gol, pero ganamos”, indicaba.