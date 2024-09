Carrera 21k de LA GACETA: cinco recomendaciones para poder cruzar la meta

1- Todo tiene que empezar mucho antes del día de la carrera. Lo ideal es hacer un examen cardiovascular completo. ¿De qué se trata? Es un estudio previo a la participación o a iniciar un ejercicio y que nos sirve como una estrategia diagnóstica para detectar cualquier anomalía que incluso puede estar asintomática o tener síntomas que no nos percatamos. Supongamos que me duele el pecho y pienso que es porque hice un esfuerzo en el gimnasio. Se trata de evitar cualquier anomalía cardiovascular que pueda aumentar el riesgo de muerte súbita durante el ejercicio. Si detectamos algo podemos actuar sobre ella para evitarla. El objetivo es promover así la práctica de ejercicio de manera segura. Hacer actividad física es una gran herramienta que disponemos para evitar enfermedades cardiovasculares.Los exámenes cardiovasculares consisten en un interrogatorio previo que consiste en conocer los antecedentes familiares. Además, todos los años hay que hacer un chequeo cardiovascular completo. Los dolores que nos llaman la atención son para hacer una estratificación de riesgos.El paciente que quiere obtener el apto médico es gran negador de la sintomatología. Lo que yo hago es ir conversando y voy tratando de buscar algo que me llame la atención y lo que identifico mucho es una fatiga común, inusual. No es el cansancio de no haber hecho ejercicio.