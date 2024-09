Carrera 21k de LA GACETA: ¿Cómo te tenés que preparar para competir en una media maratón?

Ezequiel Chavarría ganó los 10k de LA GACETA en 2023 y también la Maratón Sporting de Yerba Buena. Es palabra autorizada para opinar sobre el tema y aseguró que la ropa también es clave. “Lo ideal es contar con un entrenador para una preparación que puede durar un mes y medio. Es fundamental no sólo correr, sino también terminar la carrera de manera adecuada. Es común sufrir calambres, por lo que es importante tener en cuenta factores como la alimentación y el descanso antes de la carrera. Además, el calzado no debe causar ampollas ni sentirse duro al correr. Es importante no estrenar zapatillas justo antes de una carrera ya que podrían causar incomodidades”, concluyó quien, además, logró el mejor desempeño de un tucumano en la Media Maratón de Buenos Aires.