Conocé a Juli Arregui, la primera dama del rugby argentino

A mi me encanta la moda y me tocó vivir en París y Japón donde se vive mucho la moda. Japón me sorprendió. Las japonesas tienen una onda para vestirse. Mi mamá se ríe y me dice que me voy vistiendo de acuerdo al lugar donde estoy. La verdad es que soy bastante de las tendencias, se usa algo y voy por eso, obviamente si me queda bien. Por ejemplo de Japón volví usando los remerones, polleras y zapatillas o charms colgados en los bolsos. Ahora tengo todas las carteras con llaveros.