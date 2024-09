Una tesis estudiantil dio vida a un muffin con hongos muy benéfico para pacientes celíacos

Pero no fue todo color de rosas. “Tenía que recordarles a diario sobre el estudio que estaba realizando y yo los llevaba el muffin a sus casas”, manifestó. Como no disponía de un auto particular, Guadalupe utilizó el transporte público para realizar las entregas. “No fue nada fácil, además de que gasté mucho dinero y me generó una obsesión porque quería que todo saliera bien”, describió la universitaria.