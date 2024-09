VIDEO. La restitución de 100 megavatios a Tucumán es clave para que no haya cortes de electricidad

“En Tucumán no tendríamos problemas si el Gobierno nacional asegura que se repongan los 100 MW que retiró la Central Independencia (operada por el Grupo Albanesi) de la generación en Tucumán. Si esto no ocurre, vamos a crear planes de contingencia que se van a basar fundamentalmente en colocar equipos generadores. Algo ya hemos hecho el año pasado”, dijo el ex secretario de Energía en diálogo con LG Play.