La muestra de Stalin

Así es, dicen que en Rusia, en tiempos de Stalin, los niños saltaban por aros de fuego para demostrar su lealtad al régimen. Aquí, en Tucumán, no hay fuego, pero no estamos tan lejos del peligro de combustión. Claro, ya no sólo son los niños, y el sacrificio será menos glorioso... y mucho más inútil.