Alberto Fernández filtró chats con su ex suegra donde hablan del alcoholismo de Fabiola Yáñez

“Hola Verónica, acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga” se puede leer en uno de los chats difundidos por la señal de noticias TN. “Yo no entiendo porque soy el único que se preocupa por eso”, agrega más adelante el la misma conversación.