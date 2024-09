Guillermo Francos admitió diferencias con Santiago Caputo y Karina Milei: "Ahora reina la paz"

Además, el jefe de Gabinete tampoco quiso adjudicarle su internación -por una infección urinaria, que lo hizo desmayarse por un largo rato- a estas fricciones que se dieron en el seno del Gobierno. “La verdad es que no siento el estrés, no me doy cuenta. Uno por ahí trabaja más tiempo de lo que resiste el físico”, comentó.