Colapinto, tras su histórico rendimiento en Bakú: "Estoy dando pasos grandes de a poco"

"No esperaba llegar en los puestos de la zona de puntos. Por la largada que hice y porque lo tenía a Landon (Norris que largó 15° la final y llegó 4°) y a Hamilton atrás", siguió analizando. "Me voy a mantener acá, pensé -en referencia a que lo tuvo al multicampeón mundial Lewis Hamilton al acecho en las últimas 10 vueltas- porque por más que no terminase en zona de puntos, ya era un mérito estar delante de él", destacó.