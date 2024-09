Investigan a un psicólogo tucumano en el caso Loan: "Tiene algunas denuncias previas en trámite"

Además, Rossi Colombo se presentó en los medios como "psicólogo forense", una especialización que, según Lávaque, no está debidamente acreditada en el Colegio. "Para ser especialista, los psicólogos deben acreditar esa condición ante el Colegio, algo que no ha hecho", aseguró. No obstante, Lávaque aclaró que Rossi Colombo trabajó como perito de parte en el ámbito judicial, pero sin contar con la especialidad requerida.