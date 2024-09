Atlético Tucumán viajó con la ilusión intacta para enfrentar a River

Rodríguez también compartió una anécdota que sigue presente en su memoria y que refleja el compañerismo que sostiene con algunos ex compañeros. “El otro día hablaba con (César) Montiglio y me decía que me dejó solo. Sí; es verdad, pero me la pasó en la mitad de cancha. Tuve que correr mucho, pero bueno, después le devolví la asistencia”, dijo en tono risueño el delantero respecto a los goles de aquel duelo.