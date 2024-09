Impuestos y tasas en servicios: "En Tucumán la situación es distinta a lo que se está planteando", dijo Ascárate

El interventor destacó que, a diferencia de lo que sucede en otras provincias, en Tucumán no se cargan impuestos municipales como el de barrido o limpieza en las facturas de servicios públicos. "En lugares como Buenos Aires, se cobra barrido y limpieza con la luz, algo que no corresponde. Aquí en Tucumán eso no ocurre, ya que esos servicios se pagan con otras tasas municipales", afirmó.