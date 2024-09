Nació en Concepción, jugó en River, llegó a la Selección, Menotti lo comparó con Houseman y hoy trabaja como chofer

Disciplina. Me colgaba mucho con los horarios de los entrenamientos. No tenía nadie que me orientara. Una vez me pasó que tenía que presentarme a los entrenamientos de la Selección en la cancha de Huracán y fui a visitar a Houseman. Éramos muy amigos al punto de que él me hospedaba cada vez que tenía que viajar a Buenos Aires. Nos quedábamos hablando en su casa o nos íbamos a jugar al golf. Entonces no iba a la práctica. Me acuerdo que él me dijo que iba a hablar con “Flaco” y le explicó que se había retrasado mi vuelo y que estaba en su casa. Él quería justificarme por qué no había llegado a tiempo. ‘Decile a Tártalo que se quede tranquilo, que lo voy a convocar en el próximo llamado y esté atento. Sobre todo que no deje de ir en horario’. Pasaron dos o tres convocatorias y nada.