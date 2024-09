Fabiola Yáñez busca retomar la ofensiva y Alberto Fernández aguarda

Causa paralela

Más allá de la investigación penal en contra del ex presidente, la Justicia ahora empezará a tramitar el reclamo por alimentos para la manutención de Francisco, el hijo de dos años que comparten Fernández y Yáñez. Las partes deberán ir a una mediación obligatoria, cuya fecha todavía no está establecida, pero los abogados de la ex primera dama ya adelantaron que pedirán provisorios por 7000 euros. El monto que se establezca deberá ser transferido obligatoriamente, si no quiere caer en incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Según Yáñez, el ex presidente no colaboró monetariamente en agosto ni en lo que va de septiembre.