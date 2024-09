Una testigo aportada por Alberto Fernández puso énfasis en una supuesta adicción de Fabiola Yañez

En el marco de la investigación judicial que enfrenta el ex presidente argentino Alberto Fernández por una denuncia de violencia de género presentada por su ex pareja, Fabiola Yañez, surgieron nuevos testimonios que aportan sus versiones de los hechos acontecidos durante los años de Gobierno y de la convivencia que mantuvieron en la Quinta de Olivos. Esta mañana, una mujer identificada como “Testigo B” brindó su declaración, negando haber presenciado episodios de violencia de género y señalando en cambio presuntos problemas de alcoholismo de la ex primera dama, según informaron fuentes cercanas a la causa.