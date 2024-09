Cómo funciona la estafa virtual que vacía tu cuenta bancaria con un virus en el celular

El malware opera en segundo plano, lo que significa que el usuario no es consciente de su actividad en el dispositivo. Mientras el virus está activo, recopila y transmite datos sensibles hacia los servidores controlados por los atacantes, quienes pueden utilizarlos para realizar transacciones no autorizadas o retirar dinero de cuentas bancarias. Esta amenaza persiste incluso si el usuario no nota comportamientos extraños en su dispositivo.