Pablo Moyano cuestionó a Cristina Kirchner: “No la entiendo, sus cartas no suman para nada”

El triunviro de la CGT y referente de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que las cartas que publica la ex presidenta Cristina Kirchner “no suman para nada”. “Las cartas de la ex presidenta no suman para nada, no suman. Llamen a una reunión del PJ y matémonos ahí adentro, no públicamente”, expresó durante una entrevista radical.