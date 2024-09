La pícara respuesta de la periodista italiana cuando le consultaron si invitó a salir a Colapinto: “Es lindo y él lo sabe”

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la italiana recibió una pregunta todavía más difícil de contestar: si Colapinto “calificaba” para tener una cita con ella. “Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando... Me están intentando sacar cosas…”, respondió, sin dar mayores certezas.