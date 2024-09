Diputados tucumanos consultaron a Francos por el envío de fondos para obra pública y la implementación de la SUBE

“(Tucumán) va a ser la primera jurisdicción con sistema abierto de pago”, subrayando la innovación que esto representaría. Sin embargo, Francos reconoció no estar al tanto del problema específico señalado por Omodeo y se comprometió a revisarlo: “Me llevo la inquietud sobre la demora, no tenía conocimiento hoy del planteo que señalaba la diputada con respecto a la ciudad de Tucumán, me llevo la inquietud”.