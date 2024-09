"Está aumentando todo; creo que no es el camino correcto": tucumanos expresan su preocupación por el nuevo incremento en los combustibles

Por su parte, Nahuel, otro vecino que utilizaba el vehículo de su trabajo, también comentó sobre la difícil situación: "Hay que meterle para adelante porque no queda de otra. El trabajador está acostumbrado a los aumentos, pero todo sigue siendo caro. Tengo una hija y me doy cuenta de que, aunque gane más, termino gastando más. No es el camino correcto, porque al final, uno trabaja y trabaja, pero no puede ahorrar nada. Ya no sabemos qué más hacer para llegar a fin de mes".