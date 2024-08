Así está hoy la hija de Freddy Villarreal: ¿por qué renunció a usar su apellido paterno?

La elección de llevar el apellido materno

Durante una entrevista reciente, Jazmín aclaró que su decisión de llevar el apellido de su madre no responde a ningún problema con su padre. "Quedó Oltra y es más cortito. No tiene nada que ver con la relación con papá", explicó, dejando en claro que no hay rencores ni malentendidos familiares detrás de su elección. Esta revelación vino acompañada de anécdotas y reflexiones que dejaron ver una dinámica familiar basada en el respeto y la comprensión.