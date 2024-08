Luis Novaresio explotó contra Mariano Cúneo Libarona por sus dichos sobre la diversidad sexual

Luego, visiblemente enojado, Novaresio miró a cámara y se dirigió directamente al funcionario de Javier Milei: “Mariano no sé si tenes idea el dolor que le provocas a mucha gente. A mí no me provocás dolor, me da pena escucharte. Siento pena por vos”. “Si lo hiciste para desviar la atención de la actualidad, es de una pobreza. Si lo hiciste para congraciarte y conservar el puesto, es de un servilismo. Y si lo hiciste por burro mala leche, me da pena”. "¿Por qué ignorante? Porque si las familias son solo lo que la biología dice, ¿un hijo adoptado no es un hijo? Si sostiene eso es burro", planteó.