En Diputados, Cúneo Libarona negó la diversidad sexual y proclamó el fin del “género” para el Estado

Además, el titular de Justicia destacó que al llegar al llegar a la administración encontró mil empleados “de los cuales 70 trabajaban en forma permanente”. Según subrayó, 930 trabajaban por zoom. Sobre el funcionamiento del exministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, aseguró que “no existían estructuras adecuadas, planes, prevención, control, seguimiento, ni evaluación de los riesgos, el personal no estaba capacitado, no recibían cursos, no había control sobre su tarea, no había difusión, aprendizaje, vinculación con colegios, entidades y clubes”.