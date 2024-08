El gobernador de Córdoba pidió una nueva ley de biocombustibles y el fin de las retenciones

Y allí, hizo hincapié en los biocombustibles, donde la provincia mediterránea es líder en el segmento de bioetanol. "La única culpa que hay en la Argentina que no seamos lideres en biocombustibles la tiene la política, que no estuvo a la altura de este ecosistema productivo. Hay que hacernos cargo, no es la culpa de los productores ni de los industriales", resaltó.