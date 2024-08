El ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: ¿en qué puesto se encuentra la Argentina?

Un ranking sobre estos documentos de identificación no solo expresa a qué cantidad de países un habitante está permitido ingresar, si no que es un signo de poder. Los pasaportes enseñan la capacidad diplomática de cada país y tienen un impacto real en los viajes y el turismo global, por lo que no solo son importantes para los mismos viajantes. La lista global de 2024 ya fue elaborada y destaca cuáles son los pasaportes con mayor capacidad.