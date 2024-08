Cándido López me persigue desde hace años. Pero no es un fantasma sino una figura baja, esmirriada y con el brazo amputado. Cándido López fue un artista no reconocido en su tiempo. Lo valoraban más como soldado hasta que una granada le quitó la mano derecha. Antes se había instalado en un pueblo de Buenos Aires y ofrecía los servicios de retratista y daba clases sobre pintura para principiantes. Cándido se ubica en el pueblo con el objetivo de vivir de su arte y pronto se alista para la guerra. Parte, orgulloso y convencido, junto a otros aspirantes.