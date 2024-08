Ariel Lijo: “En 20 años no recibí una sola sanción”

Cuando la presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri, otorgó la palabra a la senadora nacional del Partido Por La Justicia Social (PJS), Beatriz Ávila, Paoltroni pidió una interrupción y dijo: “Quiero que usted (por Lijo) me responda mirándome a los ojos. Cuando hablamos de idoneidad moral... usted le contestó a la senadora Carmen Álvaro Rivero que usted no es doctor. Sin embargo, cuando la senadora Fernández Sagasti lo llamó cuatro veces doctor, usted no la interrumpió. Eso es la integridad moral. ¿Tiene algo para decir respecto de si es doctor o no?”. “No soy doctor. Soy abogado especialista en administración de Justicia. Por eso cuando me presenté dije ‘soy Ariel Lijo, soy abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires’, no dije que soy doctor”, contestó Lijo.