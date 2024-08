Nominación a la Corte Suprema: una por una, las principales respuestas de Ariel Lijo en el Senado

- Respecto de si voy a estar 30 años o 20 años, tengo 55. Me presenté como abogado, no como doctor en Derecho. Tengo 55 años, así que puedo estar, si la salud me acompaña, el Senado me aprueba, y el Pleno y la Comisión, a lo sumo, puedo estar 20. Y yo estoy acá, exponiendo mis ideas y mis explicaciones, con absoluta sinceridad, abierto a cualquier tipo de pregunta, para que efectivamente esta Comisión me evalúe. No tengo problema, que me pregunten lo que sea, no tengo ningún obstáculo. Así que no acceda o no acceda al cargo. El trabajo en la Corte es un honor fenomenal para un abogado, es una responsabilidad enorme, pero sigue siendo un trabajo. Por eso, lo que me define, y seguramente a lo mayor a usted, es quien soy, y me presenté y dije que soy, como me llamaba, y que soy padre de tres hijos. Esa es mi vida real. Después, es un trabajo, es muy importante, es trascendente para la vida institucional, comparto todas sus apreciaciones respecto del rol de la Corte, de cuál es el impacto que tiene en cuestiones de seguridad jurídica, como decía la Senadora Lozada, pero precisamente para eso estoy acá, para dar todas las explicaciones y para exponer mis ideas.