La impactante mansión que Michael Jordan no puede vender hace más de una década

Por otro lado, Katherine Malkin, actual agente de cotización de la propiedad, señaló en ‘Tribune’ que “es una propiedad hermosa, y creo que nadie entiende lo hermosa que es porque no hacemos una jornada de puertas abiertas, porque existe una preocupación por la privacidad. No es hasta que las personas están adentro que realmente lo aprecian. Y no todos califican económicamente para ver la casa”.