"El radicalismo se debe un debate para saber si quiere ser un partido o una ONG", dijo Facundo Manes

Al ser consultado sobre la situación interna del radicalismo en Tucumán, Manes prefirió no emitir opinión y centrarse en su visita a la provincia para impulsar la ley sobre el Alzheimer. "No vine a Tucumán a hablar del radicalismo, sino del Alzheimer. Mi proyecto es nacional, de unión y esperanza, no de división ni de odio", concluyó el diputado.