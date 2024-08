Ayelén Mazzina se presentó en la Justicia para desmentir a Fabiola Yáñez y dio detalles de sus encuentros con la ex primera dama

Ayelén Mazzina, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, se presentó ante la justicia para rechazar las acusaciones hechas por Fabiola Yáñez, ex primera dama, en una causa de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Mazzina desmintió las declaraciones de Yañez, proporcionando detalles de sus encuentros y afirmando que nunca recibió denuncias de violencia por parte de la ex primera dama durante los momentos que compartieron, incluyendo un viaje a Brasil.