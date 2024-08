Protesta de carreros en plaza Independencia: "Si nos quitan los caballos, ¿de qué vamos a vivir?"

La ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Deliberante establece la creación de un censo de carreros y la oferta de talleres de empleo como alternativa laboral. Sin embargo, los manifestantes mostraron su escepticismo ante esta medida. "No queremos capacitaciones que no nos sirven. Tenemos más de 60, 70 años y no vamos a cambiar de trabajo ahora", sostuvo Mónica, una de las manifestantes.