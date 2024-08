La revelación del tucumano que vio el triunfo de Los Pumas sobre los All Blacks en el estadio: “Una locura”

“Creo que la garra esa que sostienen los Pumas hasta el último minuto hoy los sorprendió (a los All Blacks), y no pudieron resolver un partido donde estuvieron en desventaja más de 10 minutos. Normalmente, este equipo da vuelta esos resultados negativos, y esta vez no pudieron”, subrayó Mirande, sobre el cierre del partido, que sentenció el triunfo argentino.