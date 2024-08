Es tucumano, tiene 14 años, enfrentará su cuarta cirugía cardíaca y sueña con conocer La Bombonera

“Cuando era bebé su papá lo vestía con todo Boca y a medida que fue creciendo le compramos todo de color azul y amarillo. Yo soy de River y siempre le decía que iba a cambiar de equipo, pero no había forma”, explicó Edith, que también recordó un momento especial antes de la tercera cirugía de su hijo. “Una vez antes de entrar a su tercera cirugía me dijo: ‘mamá, si yo salgo bien te tenes que hacer de Boca. Cuando se despertó fue lo primero que me preguntó”, agregó.