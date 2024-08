Rugbiers franceses acusados de violación en Mendoza: la denunciante ampliará su declaración

El ataque presuntamente ocurrió en la habitación que Jégou compartía con Araudou en el Diplomatic Hotel. Un conductor de una aplicación de viajes, que llevó a la víctima a su domicilio, declaró ante la Fiscalía. Aunque no proporcionó detalles significativos, describió el viaje como "normal" y no observó signos de violencia en la víctima, aunque aclaró que no podía confirmar su estado debido a que ella viajaba en la parte trasera del vehículo.