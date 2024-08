La aclamada vuelta de Marcelo Gallardo a River Plate: más "Napoléon" que nunca

Los pasos en falso de su predecesor Martín Demichelis en el último año y el punto final más pronto de lo previsto a su experiencia en Arabia Saudita le abrieron nuevamente las puertas. Y no sólo eso: a una dirigencia apremiada por las críticas (sobre todo en redes sociales) y por la necesidad de que el equipo vuelva a mostrarse confiable para pelear la Libertadores no le quedó otra que entregarle a Gallardo no sólo “la llave del club”, sino también “el control de la alarma”.