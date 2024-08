Las duras declaraciones de Gonzalo Peillat tras el gol a Los Leones en los Juegos Olímpicos: "Que la sigan..."

Luego, en diálogo con la TV Pública, Peillat se refirió a la polémica y el trato que recibe en redes sociales: “Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi… No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores; hay que tener un poco de mente fría y seguir adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry… Como dijo Maradona, que la sigan c…”, cerró.