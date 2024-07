Una plataforma educativa tucumana revoluciona la inclusión escolar

Si los conocimientos no son adaptados correctamente, esto puede provocar aburrimiento y conductas disruptivas en los alumnos, lo que conlleva demandas adicionales a los padres y un mayor tiempo de acompañamiento docente. Esto no solo afecta la autonomía de los estudiantes, sino que además ayuda la deserción escolar y a una carga adicional para los docentes, que no siempre están preparados para trabajar con la diversidad.