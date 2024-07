Cómo sería nuestra vida según una visión de 1922

La movilidad “se hará por veredas móviles y nadie carecerá, además de su aeroplano y auto eléctrico para ir a donde le plazca”. Quizás esto no se haya cumplido del todo pero está bastante atinado. Porque las “veredas móviles” no son una realidad pero sí se las puede encontrar en ciertos aeropuertos que facilitan el traslado de los pasajeros. Los autos eléctricos ya son una realidad pero aún no populares.