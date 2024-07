El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó una ordenanza que declara la emergencia hídrica

Y prosiguió: “Es muy importante resaltar que, en Yerba Buena, el recurso no es escaso, el agua sobra pero no están las obras necesarias para que este recurso, tan fundamental, se aproveche al ciento por ciento y eso no lo podemos permitir, es nuestra obligación agotar todas las instancias posibles para que la SAT haga las obras correspondientes y que los yerbabuenenses dejen de padecer días enteros sin agua por la desidia de tantos años en los que nos dieron la espalda”.