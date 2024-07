"Me parece atractivo": Yuyito González dio detalles de su cita con Javier Milei

Una invitación especial

González describió la velada como encantadora, destacando su apreciación por la ópera y la compañía. "La pasé hermoso, me encantó la ópera, me encantó el Colón y me encantó la compañía. Hubo un llamado telefónico personal para invitarme. Le dije que sí enseguida porque me pareció un plan lindo, ya habíamos tenido contacto cuando yo fui al Luna Park a la presentación de su libro", expresó la actriz.