La divertida reacción de Hugh Jackman y Ryan Reynold al probar fernet por primera vez y qué opinaron sobre Buenos Aires

Ya en un ambiente distendido y relajado, hablaron sobre la película. “Antes se decía que no no era buena idea trabajar con amigos ¿Es así?”, preguntó Rossello. “Es una gran idea”, remarcó Jackman, aunque aclaró: “Pero hay que tener cuidado. Hay muchos que intentarán que no trabajes. ‘Esquivemos el trabajo’. dirán. Por eso hay que asegurarse de que sean amigos que trabajen. Que les guste pasar el tiempo y divertirse, pero también trabajar. Ese es el combo. Sentimos la presión de la profesión y nos esforzamos mutuamente”.