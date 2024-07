Qué provocó la caída informática global y qué problemas causó en Argentina

CrowdStrike aseguró que no hubo un ciberataque. Los especialistas también descartaron esta posibilidad a primera hora de la mañana. “CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para Windows. Mac y Linux no están afectados. No se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque”, dijo George Kurtz, presidente de CrowdStrike.