El Gobierno nacional busca acercar posiciones con la oposición por la reforma electoral

Fuentes oficiales anticiparon, según medios nacionales, que parte de la propuesta del Gobierno podría ser convertir las primarias en una instancia no obligatoria. Así, cada fuerza política podría optar si la usa o no, y no se establecería la obligatoriedad de la participación ciudadana. Quedaría pendiente el debate sobre quién asumiría el costo de su organización, ya que el oficialismo no quiere que recaiga en el Estado.