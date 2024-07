El controvertido camino de la edición genética humana

Repercusiones del experimento

La comunidad científica condenó rápidamente este experimento. Se argumentó que He no había seguido los procedimientos éticos adecuados y que su trabajo carecía de justificación médica sólida. La edición genética en embriones humanos es un campo lleno de incertidumbres y posibles efectos adversos a largo plazo. Sin embargo, He Jiankui siguió adelante, alegando que su objetivo era noble: prevenir la transmisión del VIH.