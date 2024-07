Distintas versiones y una realidad: Nahuel Banegas se negó a viajar con San Martín de Tucumán y su futuro es una incertidumbre

“Se negó a jugar y hablamos con el cuerpo técnico para que no viaje. Todavía no está cerrada su salida y sigue siendo jugador de San Martín. Tomaremos cartas en el asunto. No se pueden tomar estas decisiones a la ligera”, dijo un allegado a la comisión directiva. ¿Y ahora que sucederá? Por lo pronto, Lucas Diarte, otro lateral izquierdo, encamina su llegada al "santo", que tiene todos los focos puestos en el duelo contra Ferro.