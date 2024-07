Crónica de un regreso anunciado: "Pulga" Rodríguez tuvo su final feliz y volverá a jugar en Atlético Tucumán

El reencuentro con los hinchas oficialmente será el 25 de julio cuando el “decano” reciba la visita de Instituto de Córdoba por la Liga Profesional. “Pulguita” ya se imagina ese momento y hasta se le pone la piel de gallina. “Va a ser un momento único para mí. Obviamente más allá de disfrutar esos minutos y lo que pasa ahí, me concentraré en el partido. El cosquilleo está; firmar el contrato me recuerda a aquel que firmé cuando llegué a Atlético. Deseo ponerme bien, estar a la altura y sumar desde el lugar que me toque”, remató.