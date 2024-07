El día que “Pulga” Rodríguez fue convocado a la selección argentina desde Atlético Tucumán

El partido terminó 2-0 a favor de la Selección, gracias a los goles de Martín Palermo. “Siempre digo que llegar a la selección es el premio que busca todo jugador y lo mío fue una alegría doble, porque llegué a la selección y con Diego. Me acuerdo el primer día, cuando entró, yo no lo había visto nunca personalmente, y se me apareció de atrás y me dijo: ‘¿Qué hacés Pulga, cómo andas? ¿Todo bien?’. Y yo no podía conjugar dos palabras. Él se dio cuenta, charló dos minutos y se fue…”, dijo, en una entrevista con Olé.